Nyt overslag på søkabel til Tasiilaq

Thomas Munk Veirum Fredag, 23. februar 2024 - 14:59

Tasiilaqs adgang til internettet går over en sparsom satellitforbindelse, hvorimod store dele af resten af landet har adgang via søkabler, der kan levere en langt bedre forbindelse.

Medlem af Inatsisartut Harald Bianco (IA) har spurgt Naalakkersuisut om, hvad det vil koste at lægge et søkabel mellem Island og Tasiilaq, og svaret viser, at omkostningen er steget betydeligt siden 2016, hvor der sidst blev svaret på et lignende spørgsmål.

Naalakkersuisoq Hans Peter Poulsen (S) har bedt Tusass om et svar, og herfra lyder vurderingen, at det cirka vil koste 540 mio. kr. at anlægge kablet.

Det er en stigning på 160 mio. kr. siden et overslag på 380 mio. kr., der blev lavet i 2016. Den store stigning skyldes ifølge Tusass følgende faktorer:

prisstigning på materialer (specielt stål), hvor der i 2021 sås en fordobling af priserne grundet effekterne af Covid-krisen, dog med et prisfald i 2022 indtil effekten af Ukrainekrigen slog igennem og priserne igen steg med 10 til 15%.

store spillere som Google, META og Microsoft efterspørger højkapacitetssystemer mellem data centre, hvilket presser produktionskapaciteten men primært flåden af søkabeludlægningsskibe, som ikke er blevet øget tilsvarende over årene og giver kraftigt øgede dagsrater for de tilgængelige skibe,

prisen på bunker/olie/fuel siden 2016 til 2023 steget med 670% (2016 USD 144,50/tog Juni 2022 USD 1125,50/t)"

1.250 km langt

Kablet ville, om det blev anlagt, være cirka 1.250 km langt, oplyser Tusass. På grund af isfjelde og havis vil det være nødvendigt at gennemføre en boring med en længde på minimum 1.200 meter, så kablet kan være i sikkerhed.

Tusass vurderer, at indledende studier og inspektion samt havbundsundersøgelse estimeres til at ville koste 59 millioner kroner og kan formentlig gennemføres inden for to år.

- Tusass har for nuværende ingen planer om at foretage en havbundsundersøgelse for et søkabel mellem Tasiilaq og Island, står der i svaret.

Bianco: Nuværende forbindelse rækker ikke

Harald Bianco mener, at et søkabel er påkrævet på grund af, hvad han kalder en "ustoppelig udvikling" i Tasiilaq, blandt andet fordi der nu er sat gang i byggeriet af en fiskefabrik, der opføres ungdomsboliger, og der skal også laves forundersøgelser til en landingsbane ved byen.

- Vores nuværende satellitforbindelse er så dårlig, at den ikke kan dække det behov, som nye virksomheder ville få. Det skal ses i lyset af, at man ellers har udvidet kapaciteten, men det rækker altså ikke, skriver politikeren i begrundelsen for sine spørgsmål.