Nyt olieprojekt på land er godkendt

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 19. marts 2019 - 13:10

Ansøgningsområdet dækker ca. 2600 kvadratkilometer og befinder sig på Jameson Land i Østgrønland, oplyser erhvervsdepartementet i en pressemeddelelse.

GGO er en britisk-baseret olie- og gasefterforskningsselskab, der fokuserer på Grønland. Det er selskabets strategi at udvikle licensområdet på Jameson Land til et producerende oliefelt.

Selskabet planlægger i tæt dialog med myndighederne at gennemføre et efterforskningsprogram, der blandt andet omfatter boringer inden for to år.

Negativ udvikling vendt

- Med den seneste tilladelse er det blevet klart, at det er lykkedes at vende den negative udvikling, hvad angår oliefterforskning i Grønland. Der er nu ansøgt henholdsvis meddelt i alt fire nye efterforsknings- og udnyttelsestilladelse på olieområdet siden midten af 2018, udtaler Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi, Aqqalu Jerimiassen.

Han påpeger, at udviklingen har vist, at det var rigtigt, at departementet gennemførte en styrket markedsføringsindsats ved at være opsøgende over for olieselskaberne.