Nyt nummer af Arnanut: Identitet gennem mode og makeup

Hans-Henrik Suersaq Lørdag, 03. juli 2021 - 09:58

19-årige Seqininnguaq Qitura Poulsen er ikke mindst kendt for sin vilde farverige makeup og modige outfits. Hun er født og opvokset i Nuuk og er netop blevet student fra GU. Ved siden af studierne har hun arbejdet som kunstner og aktivist.

Hvordan startede du med aktivisme?

- Jeg er opvokset med en mor, der arbejder med rettigheder. Over tid gik op for mig, at folk ikke har så meget forhold til deres egen kultur længere og dens oprindelighed. Det var det, der fik mig til at tænke over aktivisme, og hvordan jeg kan bidrage med til at ændre noget i vores samfund. Det hele kickstartede, da jeg blev spurgt om jeg kunne male et cover til en bog. Det førte så til, at jeg blandt andet blev inviteret af FN, hvor jeg skulle holde foredrag om oprindelighed og vores rettigheder. Og siden da er det bare gået fremad.

Hvad med makeup? Hvornår begyndte du at bruge makeup?

- Jeg startede som barn. Jeg havde sådan et hjerteformet prinsessekit, der var fyldt med farver. Da jeg var 13 år gammel, begyndte jeg at prøve special effects-makeup, dvs. kunstigt blod, kunstige sår og ar og så videre. Og da jeg var 14-15 år gammel, begyndte jeg at gå med goth makeup. Efterhånden begyndte jeg at gå med farverig makeup, og det er så det, jeg bruger mest i dag.

Føler du, at du kan vise din identitet og hvor du kommer fra gennem makeup?

- Det er i hvert fald en mulighed. Som du kan se, så har jeg jo allerede tatoveringerne. Jeg kan godt lide at lave min makeup på en måde, der fremhæver mine inuit-ansigtstræk. Jeg har også lavet en video på Instagram om, hvordan man kan fremhæve sine kindben, alt efter vores ansigtstræk. Det er ikke noget, jeg gør ofte men det er en mulighed, som jeg nogle gange bruger.

