Nyt medie: Nuuk Ugeavis får sin egen hjemmeside

Redaktionen Onsdag, 27. marts 2019 - 10:08

Kære læser

Mediehuset Sermitsiaq.AG præsenterer i dag et nyt medie i tidens digitale ånd: en nyhedshjemmeside for Nuuk Ugeavis, som du enten kan besøge via adressen NuukUgeavis.gl eller hjemmesiden her.

Nyhedshjemmesiden vil være spækket med artikler fra hovedstadskommunen, ligesom vi med nyskabelsen vil kunne tilbyde vores annoncører en ny og stærkere lokal synlighed. Både via computer og mobiltelefon.

Sammen med vores husstandsomdelte printudgave af Nuuk Ugeavis er vi stolte over at kunne optimere servicen overfor borgerne og de forretningsdrivende i Nuuk samt fortsætte den positive udvikling af vores stærke og landsdækkende hovedsite Sermitsiaq.AG med cirka to millioner sidevisninger om måneden.

Med venlig hilsen

Christian Schultz-Lorentzen,

Direktør, Mediehuset Sermitsiaq.AG