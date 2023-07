Nyt lovforslag vil forbedre finansiering af medbyggersæt i mindre bosteder

Merete Lindstrøm Mandag, 24. juli 2023 - 14:53

Gennem flere år har der været et stigende ønske om at ændre reglerne for finansiering af medbyggersæt til gavn for befolkningen i de mindre bosteder.

Den nuværende ordning har vist sig at være en hindring for medbyggerne, da de har svært ved at opnå banklån til deres egenfinansiering.

Som svar på denne udfordring meddeler Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Erik Jensen i en pressemeddelelse, at Naalakkersuisut har truffet en principbeslutning om at ændre den nuværende medbyggerlov og skabe bedre muligheder for boligforsyning.

- Naalakkersuisut har besluttet at ændre den nuværende medbyggerlov, så flere borgere har mulighed for at søge om medbyggersæt.

Skal sikre bedre finansieringsmuligheder

Om medbyggerhus Et medbyggerhus er et bestemt hus, som er typegodkendt. På nuværende tidspunkt er typehuset Illorput 2100 godkendt. Huset leveres som et medbyggersæt og opføres på stedet. Efter medbyggerloven kan du ansøge kommunen om lån til opførelse, eller overtagelse, af et medbyggerhus. Det er dog ikke en mulighed, hvis du bor i byerne Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk eller Qaqortoq. Lånet fra kommunen gives som et rente- og afdragsfrit lån over 20 år, som nedskrives med et lige stort beløb hvert år. Som låntager skal du selv betale 5 % af de samlede udgifter. Kilde: Sullissivik.

Han agter at forlægge principperne for ændret lovgivning for landets borgmestre medio september og efterfølgende tage drøftelserne med partiformænd og relevante udvalg i Inatsisartut.

I de nye principper for ændret lovgivning lægges der vægt på flere vigtige forhold. Det primære mål er at sikre, at så mange borgere som muligt, også i de mindre bosteder, får mulighed for at boligforsyne sig selv. Samtidig skal borgere i de mindre bosteder, der ikke kan optage realkredit- og banklån, have bedre muligheder for at finansiere deres medbyggersæt.

For at opnå dette vil eget indskud fremover blive ensartet, uanset indkomst, hvilket vil sikre en mere lige adgang til medbyggersæt. Derudover vil en afdragsordning for lån blive indført, der tager højde for husstandens løbende indkomst og dermed gør det mere overkommeligt for borgerne at tilbagebetale lånet.

I høring til august

Ændringsforslaget til medbyggerordningen er i øjeblikket under udarbejdelse, og forventes at blive sendt i høring ultimo august. Naalakkersuisoq Erik Jensen ser frem til en behørig dialog og høringsproces, hvor ændringsforslag kan indhentes og indarbejdes for at skabe et solidt grundlag for fremsættelse af det endelige lovforslag.

Den foreslåede ændring til medbyggerloven har potentiale til at skabe bedre boligforhold for borgere i hele Grønland, især i mindre bosteder, hvor udfordringerne med finansiering ofte har været større.

Naalakkersuisoq Erik Jensen håber på bred opbakning til at forbedre medbyggerordningen og dermed styrke boligforsyningen i hele landet.