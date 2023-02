Nyt ligestillingsråd holder fokus på LGBT+

Kassaaluk Kristensen Søndag, 19. februar 2023 - 13:52

Det nye Ligestillingsråd har besluttet sig for, hvad rådet skal holde fokus på de næste fire år.

Der er blevet valgt rådsmedlemmer for tidsperioden 2023-2026, og Kathrine Bødker fortsætter som formand.

Grønlands ligestillingsråd vil under denne periode sætte fokus på kønsbaseret vold, ligestilling mellem køn på arbejdsmarkedet, nultolerance mod diskrimination og fokus på digitale krænkelser.

Det oplyser Ligestillingsrådet i Grønland i en pressemeddelelse.

- Ligestilling mellem kønnene er en grundsten i vores moderne velfærdssamfund, og forbuddet mod diskrimination mellem mænd og kvinder, fremgår i den grønlandske ligestillingslov, skriver ligestillingsrådet og fortsætter:

- Men, vi lever i et mangfoldigt samfund, repræsenteret af mennesker der har et andet kønsudtryk end ”mand eller kvinde”. Nordiske undersøgelser viser, at transpersoner, intetkønnede og nonbinære er en særligt udsat gruppe, lyder det.

Nedbrydning af tabu vigtigt

Ligestillingsrådet har igennem dialog med LGBT+ miljøet i Grønland erfaret, at der er stort behov for at italesætte og nedbryde tabuet om LBGT+ i landet.

- Vi vil i rådet arbejde med at øge ligestilling og mindske diskrimination af LGBT+-personer, blandt andet på arbejdspladsen, skriver rådet.

LGBT+ står for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.

- Jeg glæder mig til at samarbejde med det nye råd og er rigtig glad for, at der er kommet så mangeartede kompetencer ind i rådet. Specielt bider jeg mærke i, at mænd, der offentligt tør sige sin mening om ligestilling er kommet ind i rådet og ligeledes er det glædeligt, at LGBT+-fællesskabet også nu er repræsenteret i rådet, siger formand Kathrine Bødker.

Det nye medlemmer tæller: