Nyt langrends-event opkaldes efter Lârsêraq Skifte

Thomas Munk Veirum Mandag, 24. januar 2022 - 11:11

Navnet på begivenheden er Lârsêraq Ski Festival, og den skal afholdes for første gang i 10. til 13. marts i Nuuk.

Langrendsudvalget skriver i en pressemeddelelse, at begivenheden vil skifte by årligt, og at alle langrendskluber i landet kan deltage:

- Der vil i år være fokus på leg, træning og sammenhold. Vi er så taknemlige for at den lokale langrendsklub NSP i Nuuk har sagt ja til at bistå med hjælp med det praktiske, som sikrer at dette fantastiske event kan afholdes, skriver udvalgsformand Majaq Heilmann.

Ved siden af et program med træningspas og konkurrencer vil landstræner Martin Møller afholde workshops med temaet ”Værdier og hvad som skal til for lykkes på din vej”.

Skal inspirere, skabe sammenhold og rumme alle

Derudover vil den tidligere elite-langrendsløber og vinter-ol-deltager Michael Binzer også være med ved festivalen, hvor han vil lave en række fysiske øvelser for voksne og unge.

Langrendsudvalget fortæller, at festivalen er navngivet efter den afdøde stifter af Arctic Circle Race, Lârsêraq Skifte.

I hans ånd skal det være en festival, der skal inspirere, skabe sammenhold, rumme alle og styrke deltagernes potentiale, lyder det fra Langrendsudvalget.