Nyt ladesystem på vej til el-bilister

Redaktionen Lørdag, 02. januar 2021 - 15:08

Nukissiorfiit har indgået en aftale med den slovenske virksomhed Etrel, der skal levere intelligente ladestandere til fremtidens el- og hybridbiler i Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der bliver tale om en betalingsløsning, hvor man via en abonnementsaftale får stillet en ladestander til rådighed for eksempel ved egen bolig. Det vil også blive muligt for arbejdspladser at få opstillet ladestandere til deres firmabiler eller medarbejdernes biler og for virksomheder såsom banker, hoteller og forretninger at opstille ladestandere til deres kunder.

Gode erfaringer

– Vi har indgået aftale med Etrel, der kan tilbyde Grønland en intelligent ladeplatform, som vi som energiselskab selv kan håndtere og servicere, så vi ikke er afhængig af en servicepartner i udlandet. Etrel er allerede i 40 lande herunder i Færøerne, Finland og Norge, og vi ved, at systemet fungerer i det vejr og under de forhold, vi har her i Grønland. Vi har dertil haft en ladestander stående foran hovedkontoret i Nuuk igennem længere tid nu, og den har fungeret upåklageligt i både sne, storm og regn, fortæller energidirektør i Nukissiorfiit, Kaspar Mondrup.

Læs mere om ladesystemet i Sermitsiaq - få adgang herunder: