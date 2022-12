Nyt kvotesystem forbedrer fiskeriet

Redaktionen Lørdag, 24. december 2022 - 11:56

Kort efter afslutningen på Inatsisartuts efterårsmøde i november drog flere af Naalakkersuisut-medlemmerne ud på kysten for at afholde borgermøder, og Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Karl Tobiassen, Siumut, rejste til Uummannaq, Ilulissat og Qasigiannguit, hvor han ifølge ham selv førte en konstruktiv dialog med fiskeriaktørerne.

Og kystnært fiskerne i de pågældende byer beretter i den forbindelse om, at der i år er sket en forbedring i fiskeriforholdene efter hellefisk i forvaltningsområdet 47.

Vellykket kvotesystem

Naalakkersuisut valgte at afskaffe månedskvoterne for jollesegmentet, hvorefter kvartalskvoterne blev indført i forvaltningsområde 47 i februar i år.

Kvartalskvoterne har til formål at sikre en fordeling af kvoter over hele året, ligesom man ønsker at give større fleksibilitet for fiskerne, fabrikkerne og kvoteadministrationen. Kvotesystemet giver blandt andet mulighed for kvoteoverførsel, der skal sikre vedvarende og uhindret fiskeri.

