Nyt koncept: Bestil en sæl på nettet

Nu kan forbrugerne i Nuuk bestille friskfangede grønlandske råvarer på nettet. Det skyldes hjemmesiden Wildfood.gl, der gik i luften mandag i denne uge, skriver avisen Sermitsiaq.

Hjemmesiden fungerer på den måde, at forbrugerne bestiller for eksempel sælkød, muslinger eller stenbider. Ordren sendes videre på SMS til de tilmeldte fangere og fiskere, der så kan byde ind med de produkter, som de regner med at fange i de nærmeste dage.

Når fangsten er i hus, får forbrugeren en ny besked og man aftaler nærmere om levering. Leveringen kan ske på hjemmeadressen, for folkene bag wildfood.dk har allieret sig med jajja.gl, der står for distribution og betaling.

Bag initiativet står Jens-Jacob Lennert Sandgreen, der fortæller, at det er en ide, som han fik for et års tid siden.

– Da vi pludselig stod midt i coronaen med isolation og social afstand, var tiden inde til at sætte projektet i gang. For som så mange andre steder er den ny teknologi et godt redskab til at mødes hver for sig.

