Nyt klimastudie: Sådan påvirkes Arktis

Redaktionen Mandag, 08. april 2019 - 10:16

Studiet, som er publiceret i Environmental Research Letters, kombinerer adskillige observationsstudier fra perioden 1971-2017. De viser, at klimaforandringer forårsager grundlæggende ændringer blandt ni nøgleelementer i det arktiske system; lufttemperatur, permafrost, hydroklimatologi, snedække, havis, landis, fjeldbrande, tundra og jordbaserede økosystemer og kulstofkredsløb, fremgår det af en artikel, som GEUS har publiceret.

Forfatterne bag studiet har fundet en overensstemmelse mellem lufttemperatur og biofysiske indikatorer – såsom dannelsen af tundra. De har også identificeret adskillige biofysiske forstyrrelser – f.eks. en stigning i antallet af fjeldbrande, et misforhold i timingen mellem planters blomstringssæson og de insekter, der skal bestøve dem, og at planter er blevet mere sårbare over for insektangreb, fremgår det.

Store forandringer

- Mange af de klimaindikatorer, vi har kigget på, viser en statistisk sammenhæng med lufttemperatur eller nedbør. Det styrker tanken om, at en øget lufttemperatur og nedbørsmængde er med til at skabe store forandringer i det arktiske system, siger Jason Box, forskningsprofessor ved GEUS og en af hovedforfatterne bag det nye studie.

Ifølge Jason Box er det nu helt klart, at det arktiske system vil komme til at se anderledes ud, end det har gjort i det 20. århundrede – og det har implikationer, som rækker ud over Arktis selv.

- Fordi den arktiske atmosfære opvarmer hurtigere end resten af verden, vil vejrmønstre i Europa, Nordamerika og Asien blive mere vedholdende, hvilket fører til ekstreme vejrforhold. Derudover ser vi forstyrrelser i den termohaline cirkulation, som kan destabilisere klimaet yderligere – f.eks. give koldere temperaturer på tværs af Nordeuropa og stærkere storme, siger Jason Box.

