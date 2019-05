Nyt kabelbrud: Internettet slukkes igen

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 14. maj 2019 - 18:02

Tele-Posts leverandør i Canada har meddelt, at der er sket et kabelbrud ved Canada.

- Dette brud kræver øjeblikkelig reparation, idet der er stor risiko for at miste al internetforbindelse for alle kunder mellem Nuuk og Upernavik, det skriver Tele-Post i en pressemeddelelse.

Nettet slukkes

Leverandøren planlægger at reparere fiberkablet i nat, natten til onsdag, inden for perioden klokken 03.00 til klokken 05.30 grønlandsk tid, for dermed at påvirke så få kunder som muligt. Under reparationen vil der ikke være forbindelse til internettet, meddeles det.

- Hvis der sker et brud allerede før det planlagte tidspunkt, så mistes internetforbindelsen, og reparationen vil da gå i gang med det samme.

Tele-Posts privatkunder i Sydgrønland og satellitkunder er ikke påvirket, oplyses det.

Stabilt internet når søkablet ved Qaqortoq er repareret

Internetforbindelsen er sårbar, fordi området Nuuk-Upernavik i øjeblikket kun har internetforbindelse gennem søkablet til Canada. Når søkabelbruddet ved Qaqortoq er repareret, så er der igen vej til internettet gennem både Island og Canada, og dermed vil forbindelserne via søkablet igen blive stabile.

- Søkabelskibet ligger i øjeblikket ved skadestedet og venter på, at isen driver væk, så arbejdet kan begynde, lyder det fra Tele-Post.