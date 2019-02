Nyt job: Ella vil give os sved på panden

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. februar 2019 - 16:05

Grønlands Idræts Forbund har lagt en ambitiøs strategi for de kommende år, hvor man vil have langt flere til at dyrke idræt – uanset alder. Ja, forbundet har en vision om, at landet bliver verdens mest fysisk aktive land.

For at få visionerne til at gå i opfyldelse har forbundet pr. 1. marts ansat den 41-årige cand.linc.merc-uddannede Ella Grødem, der er født og opvokset i Nuuk.

Farvel til Island

- Det bliver en superspændende udfordring. Og jeg kan jo stå 100 procent inde for produktet, fortæller Ella Grødem, der netop er vendt tilbage til Nuuk efter lidt mere end fire år i Reykjavik, hvor hun var ansat i rejsebureauet Icelandic Mountain Guides som Brand Manager. Før turen gik til Island, var hun ansat i Visit Greenland i otte år.

- Der er rigtig mange målgrupper, vi skal henvende os til. Vi ønsker jo, at flere skal have glæde af at være fysisk aktive. Det bliver en spændende opgave, siger Ella Grødem med speciale inden for international kommunikation og marketing.

Nem beslutning

For et år siden fik hun tvillinger, og beslutningen om at søge nye græsgange var ikke svær.

- Jeg glæder mig til at vende tilbage til Nuuk. Jeg havde en fantastisk opvækst i Nuuk. Det ønsker jeg også, at mine børn skal have. Og så er det jo rart at være i nærheden af sin familie igen, fortæller Ella Grødem, der i sit nye job skal agere fra hovedstaden, men med fokus på hele Grønland.