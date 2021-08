Nyt it-værktøj skal opspore mistrivsel

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 17. august 2021 - 14:03

Naalakkersuisut håber, at et nyt it-værktøj vil gøre det nemmere at opspore mistrivsel tidligt i et barns liv.

Som eksempel nævner Naalakkersuisut, at hvis et barn har brug for støtte i daginstitutionen, kan det nye IT-værktøj sikre, at barnets trivsel kan følges fremadrettet, når barnet starter i skole.

- Børn, der mistrives allerede fra de er ganske små, kan opspores hurtigt, så der kan sættes hurtigt ind med hjælp af den eller de fagpersoner, barnet har brug for, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse om det nye it-værktøj.

Naalakkersuisoq: Kan være banebrydende

Systemet hedder TOPI (Tidlig OPsporing og Indsats) og skal desuden virke på tværs af flere områder:

- Pædagoger og lærere kan dermed bedre sikre, at børnene har det godt, når de har et fælles system på tværs af sundheds-, uddannelses- og socialområdet. Det er derfor et ensartet system, som fungerer gennem hele barnets liv, skriver Naalakkersuisut.

Systemet skal afprøves i Ilulissat og bygden Saqqaq blandt børn i alderen nul til seks år.

- Hvis pilotprojektet viser sig at være en succes, står vi overfor noget meget banebrydende i forhold til at opspore mistrivsel blandt børnene, siger Eqaluk Høegh (IA), naalakkersuisoq for børn, unge og familier.

Deler information

Socialstyrelsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at TOPI som noget nyt arbejder på tværs af sundhed, uddannelse og socialområdet i og med, at de fagpersoner, der har berøring med børnene, har adgang til data og tiltag omkring barnet.

Fagpersonerne inkluderer altså sundhedsplejen, dagtilbudspersonale samt sociale sagsbehandlere, og med systemet vil oplysninger om barnet også blive digitaliseret - hvor mange oplysninger i dag findes i papirform.

Personale, der arbejder med børn, vil bruge værktøjet til at registrere hvert barns trivsel og udvikling ind i systemet, og på den måde er det hensigten at kunne holde bedre øje med børnenes trivsel, forklarer Socialstyrelsen.