Nyt innovationshus på vej i Narsarsuaq

Der mangler et sted, hvor forskere, erhvervsdrivende og andre aktører kan opholde sig i Narsarsuaq.

Det mener borgmester i Kommune Kujalleq Stine Egede (IA), som fortæller, at kommunen agter at overtage en 535 kvadratmeter bygning i Narsarsuaq, der skal benyttes som innovationshus og kommunekontor.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Bygningen varetages og bruges i dag af Mittarfeqarfiit, som har tilbudt, at Kommune Kujalleq kan overtage den efter godkendelse i Naalakkersuisut og Mittarfeqarfiits rydning af bygningen i løbet af 2023.

Innovation South Greenland (ISG) har fremsendt indstilling om, at kommunen undersøger muligheden for at overtage bygningen til innovationshus, og konkret er der en krydderivirksomhed og en dansk forskningsgruppe fra Aarhus og Aalborg Universitet, der har vist interesse for leje af lokaler i Narsarsuaq.

– Hvis ikke vi troede på Narsarsuaqs fremtid, var vi ikke gået med til at overtage bygningen. Der er mange forskere, som arbejder i Narsarsuaq og i hele regionen, og de mangler et sted at være, ligesom andre innovative personer, som har gode idéer, mangler lokaler, som de kan bruge. På den måde har vi tænkt, at bygningen passer godt til den slags brug, siger Stine Egede.

