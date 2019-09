Nyt hotel på vej i Ilulissat

Redaktionen Mandag, 02. september 2019 - 17:36

I maj 2021 åbner Best Western Plus Hotel Ilulissat. Det bæredygtige hotel med udsigt over Kirkebugten og Isfjorden opføres og skal markedsføres i samarbejde med Best Western Hotels & Resorts.

Hotellet bygges og drives af en lokal investorgruppe bestående af brødrene Tommy og Frank Bagger samt Jens Kristian Friis-Salling.

Det bliver placeret centralt i Ilulissat.

Hotellets drift bliver bæredygtig idet energiforbruget dækkes 100% af vedvarende energi, nærmere betegnet via vandkraftværket i Paakitsoq.

Globalt varemærke

Medindehaverne, Tommy Bagger og Frank Bagger, glæder sig allerede til at slå dørene op om knap to år.

- Vi har været i proces med dette projekt i over tre år og er meget glade for at byggeriet nu er i gang. Vores investorgruppe er lokal og stærk, derudover har vi et kendt globalt hotelvaremærke i ryggen, så vi har gode forudsætninger for at skabe gode gæsteoplevelser og gode resultater, siger de i en pressemeddelelse.

Hos Best Western kæden ser man frem til at etablere sig i Grønland.

- Vi har været involveret i ejernes planer og tanker fra starten og har store forventninger til hotellets kvalitet. Ilulissat er en spændende destination at skulle markedsføre og distribuere overnatninger til. Byen oplever en stigende efterspørgsel og der investeres i infrastrukturen, siger Søren Nystrøm, Country Manager Danmark for Best Western Hotels & Resorts.