Nyt højhus på vej

E t nyt højhusprojekt er på vej i Nuuks centrum. Højhuset skal ligge på hjørnegrunden, hvor Ole’s Varehus ellers har ligget siden 1951.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ole’s Varehus er netop ved at blive revet ned, og pladsen er ved at blive gjort klar til det kommende byggeri. Bygherre på højhusprojektet er Ejendomsselskabet B-282 ApS, der ifølge CVR-registret ejes af Michael Munch og et selskab, der hedder PM-Nuuk Invest, som igen ejes af Max Christoffersen og endnu et selskab – PBMB Holding A/S. Direktør i Ejendomsselskabet B-282 er Max Christoffersen.

10 etager

– Vi arbejder på et projekt med et punkthus på ti etager blandet bolig og erhverv samt en basis på tre etager på hver 1.000 kvadratmeter erhvervs- og butikslokaler, fortæller Michael Munch, der ønsker at blive omtalt som vicevært i det kommende byggeri.

– Tegningerne er endnu ikke færdige, men vi regner med at gå i gang med funderingsarbejdet allerede i den kommende uge, oplyser viceværten.

Det er Kommuneqarfik Sermersooq, der har givet tilladelse til de forberedende arbejder, selv om selve tegningerne endnu ikke er på plads.

