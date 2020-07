Nyt hjemløsecenter skal etableres i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 08. juli 2020 - 13:08

Det bliver byudviklingsselskabet Nuuk City Development (NCD), som skal stå for projekteringen af de nye hjemløseboliger, erfarer Sermitsiaq.AG. Opgaven skal sendes i udbud i år og stå klar til indflytning om et års tid.

Indtil det nye hjemløsecenter står klar vil kommunen midlertidigt tage to forladte boligblokke i midtbyen i brug, samtidig med at kommunen indkøber en række beboelsescontainere.

Midlertidig teltlejr

De hjemløse er for tiden placeret i en teltlejr nær den nye Atlanthavn. En lejr, der blev etableret i forbindelse med coronasmitte-faren tilbage i marts. Antallet af hjemløse i teltlejren er siden marts steget med procent og udgør nu 120 brugere.

Teltlejren vil være i drift frem til den 1. september, hvor de midlertidige boliger kan tages i brug. Den samlede pris for de midlertidige tiltag løber op i 4,6 millioner kroner.

Borgmester Charlotte Ludvigsen glæder sig over beslutningen:

- Jeg har et stort hjerte for de hjemløse, og at vi nu får bygget de boliger, vi skal bruge for at hjælpe dem videre i livet, er et politisk resultat, jeg er meget stolt af, siger Charlotte Ludvigsen, IA.

Siumut bakker ikke op

Det var på det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde den 2. juni, at et flertal af politikerne traf beslutningen.

Siumut har tidligere kritiseret etableringen af teltlejren, som partiet mener er for dyr. Siumut har den holdning, at teltlejren skal lukkes hurtigst muligt, hvilket er forklaringen på, at partiet ikke kunne støtte den storstilede hjemløse-plan. Siumut mener, at blok c og blok d i midtbyen, der nu står tomme, er velegnet som midlertidige boliger til hjemløse til der findes en permanent løsning.