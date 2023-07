Nyt forskningsprojekt: Er der en varm kilde under isen i Nordøstgrønland?

Redaktionen Søndag, 02. juli 2023 - 11:46

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget samlet mere end 13 mio. kr. til fire nye forskningsprojekter i GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Et af projekterne handler om varme kilder i Nordøstgrønland. Det skriver GEUS på sin hjemmeside.

Her har forskeren William Colgan fået knapt 2,9 mio. kr. fra fonden til at undersøge, om der gemmer sig en varm kilde under Indlandsisen i Nordøstgrønland?

- Der er noget, der tyder på, at der er en varm kilde under Indlandsisen i Nordøstgrønland. Dette projekt handler om at prøve at få bekræftet tilstedeværelsen af ​​disse varme kilder gennem flere forskellige metoder med hjælp fra amerikanske eksperter, skriver GEUS om projektet.

"Indlandsisens akilleshæl"

GEUS fortæller videre, at der rundt omkring i Grønland er fundet mange geotermiske kilder, men at der aldrig er blevet identificeret varme kilder under Grønlands is. Det vil ændre forskernes tankegang om isens bevægelser, hvis de varme kilder kan bekræftes:

- Denne isstrøm, som er blevet omtalt som Indlandsisens akilleshæl, flyder meget hurtigt ud i havet af årsager, som vi endnu ikke fuldt ud forstår.

-Tilstedeværelsen af ​​varme kilder under isen, der opvarmer den dybe is og lader den flyde hurtigere, kunne muligvis forklare dette mærkelige træk ved Indlandsisen. Og der er kun en måde at finde ud af det på – vi må undersøge og dokumentere det, skriver GEUS.

Yderligere et projekt, der tager afsæt i Grønland, har fået støtte af den Frie Forskningsfond. Her vil forskerne undersøge såkaldte isdæmmede søer og forsøge at opnå en større forståelse af processerne omkring disse søer. Det skal ske ved at undersøge en så i Vestgrønland nærmere.