Nyt forskningscenter har flere projekter om Grønland

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 12. maj 2020 - 10:56

Med 18 nye klimaforskningsprojekter vil Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) på DMI skabe vigtig viden om klimaforandringerne i Rigsfælleskabet. Det skriver DMI på sin hjemmeside.

Ifølge DMI er målet at ruste beslutningstagere, myndigheder og borgere til at imødegå klimaforandringerne i fremtiden.

LÆS OGSÅ: Afsmeltning sprænger vejrmodeller

Fire af de 18 projekter handler direkte om Grønland eller Arktis. Forskerne vil blandt andet arbejde med en ny klimamodel til Grønland:

Nationalt Center for Klimaforskning Blev oprettet januar 2020 og har til formål at bygge videre på eksisterende forskning og skabe vigtig viden om klimaforandringerne og deres konsekvenser for mennesker og natur i Rigsfællesskabet Er placeret på Danmarks Meteorologiske Institut og samarbejder med forskere i Danmark og internationalt Er foreløbigt finansieret i ét år med 19. mio. kr. fra Forskningsreserven Er i gang med 18 forskningsprojekter, som handler om alt fra afsmeltning af is og oversvømmelser til ekstremregn og ændrede havstrømme. Kilde: DMI.dk

- Grønland er fyldt med områder, hvis detaljer er afgørende for at bestemme afsmeltning og andre klimafænomener, især fjordområder, hvor den nøjagtige placering af gletsjer, frit land og vand har stor betydning, skriver DMI om projektet.

Vil måle havisens tykkelse

Et andet projekt handler om, hvordan klimaforandringerne påvirker Indlandsisen. Der er også et projekt om havcirkulation og havis omkring Grønland, og et projekt hvor forskerne vil blive bedre til at måle havisens tykkelse:

- Mens udbredelsen af havisen kan måles direkte fra satellitter, er det langt vanskeligere at sætte tal på isens tykkelse og dermed det totale isvolumen. Dette er afgørende for at forstå de grundlæggende termodynamiske processer og dermed at forstå, hvor hurtigt isen faktisk forsvinder under fremtidens klima, skriver DMI.

Du kan læse om alle 18 projekter her.