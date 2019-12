Nyt flertal mod hotelplacering tegner sig

redaktionen Søndag, 15. december 2019 - 12:47

Nu vakler både Demokraterne og Samarbejdspartiet i den kontroversielle sag om placering af et luksushotel ved Kolonihavnen i Nuuk. Selv om de to partier sammen med IA med borgmester Charlotte Ludvigsen i spidsen har støttet placeringen, skriver Sermitsiaq.

– Hvis protesterne er for store, må kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq finde en alternativ placering, siger Justus Hansen fra Demokraterne.

Investorgruppen Berjaya Land Berhad fra Malaysia med rigmanden Vincent Tan i spidsen risikerer dermed at måtte opgive planerne om at bygge et eksklusivt fire etagers hotel ved Kolonihavnen i Nuuk.

Det kan meget vel blive konsekvensen af den politiske uro og bølgen af borgerprotester omkring projektet, hvis et flertal i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq i det nye år ender med at beslutte at sige nej til placering af hotellet ved Kolonihavnen.

Hotellet ventes at koste de asiatiske investorer et større treficfret millionbeløb i kroner at bygge.

Læs hele historien i ugens udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: