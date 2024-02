Nyt erstatningssystem i sundhedsvæsenet: Beløbet er alt for lavt

Niels Ole Qvist Torsdag, 08. februar 2024 - 13:57

Der ventede over 3.000 mails i indbakken, da Demokraternes Anna Wangenheim forleden fik adgang til sin Inatsisartut-mail efter sin orlov. 2024 tegner til at blive et hektisk, politisk år for Wangenheim, der er kendt som en insisterende stemme i debatten om den mest pressede sektor i landet – sundhedsvæsenet.

Det skriver avisen AG.

I indbakken ventede også spørgsmål om et lovforslag, der fremsættes på Forårssamlingen, og som Wangenheim er ordfører på. Forslaget åbner op for, at forældre kan få 184.500 kr. i erstatning, hvis de mister et barn efter behandling i sundhedsvæsenet. Ifølge Wangenheim bør beløbet justeres.

- Jeg tror aldrig, at man vil kunne sætte pris på at have mistet et kært og nærtstående familiemedlem, og særligt ikke tabet af et barn, siger hun.

Samtidig tilføjer hun dog, at der bør sættes flere midler af:

- Jeg finder beløbet alt for lavt.

