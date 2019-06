Nyt byggeri i centrum af Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 26. juni 2019 - 15:53

Det fremgår af en orientering fra forvaltningen til Økonomi og Erhvervsudvalget, som har flere kommuneplantillæg på dagsordenen.

Området består i dag af centerfunktioner med butikker, cafeer, erhverv (blandt andet Mediehuset Sermitsiaq.AG, red.) og boliger, som ifølge redegørelsen ”bidrager til en livlig og aktiv bydel”.

Fremover vil kommuneplantillægget, hvis det vedtages af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, bestå af indtil flere fire etages huse.

Længst til højre ses det kommende HHE-hotel. Mod norvest og syd er det planen, at området skal bestå af fire etages ejendomme. Kommuneqarfik Sermersooq

- Nuuks befolkningstal forventes at stige de kommende år, og der er derfor et øget behov for

udvikling af nye byområder og bomuligheder. Baggrunden for nærværende

kommuneplantillæg er at skabe rammerne for nye boliger og publikumsorienteret

serviceerhverv mod Aqqusinersuaq, står der i kommunalplantillægget.

Fortætning i højden

- Byggefelterne giver mulighed for mindre udvidelser af eksisterende arealtildelingers grundplan, samtidig med at der gives mulighed for at der fortættes i højden, så bebyggelse mod Aqqusinersuaq kan opføres i 4 etager. For at styrke graden af offentlighed langs Aqqusinersuaq må der ikke opføres boliger i stueetagen og 50 % af stueetagens facade skal udføres som vinduesfacade, står deri sagsfremstillingen til udvalgspolitikerne, der holder møde på torsdag.

Godkender politikerne indstillingen skal sagen sendes i otte ugers høring.