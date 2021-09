Nyt boligkoncept bygges i Qaanaaq

Redaktionen Fredag, 03. september 2021 - 09:43

Qaanaaq skal danne base for verdenspremiere på et nyudviklet typehus koncept. Boligtyperne er ungdomsboliger, som består af sammenbyggede rækkehuse.

- Dette giver færre udvendige flader og reducerer dermed varmetabet. Resultatet vil blive færre forbrugsudgifter for beboeren. Som noget nyt vil hver bolig blive udstyret med møbler, der passer til en mindre bolig, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Planen er at konceptet fremover kan anvendes i mindre byer og bygder i hele landet.

- Jeg glæder mig til at se de færdige boliger og håber, at konceptet vil være levedygtigt, så det kan benyttes andre steder også. Jeg er også glad for, at projektet i Qaanaaq er med til at skabe byfornyelse, da vi samtidigt nedriver en gammel bygning for at opføre nye, moderne boliger til unge, siger naalakkersuisoq for boliger, Naaja Nathanielsen i en pressemeddelelse.

Godkendt i august

Opførelsen af seks ungdomsboliger i Qaanaaq er en realitet efter Inatsisartuts finans- og skatteudvalg den 4. august godkendte Naalakkersuisuts anmodning om udmøntning af midler til projektet.

- Mange af byens unge ønsker at blive i lokalsamfundet, men de har svært ved at finde egnede boliger. Ved opførelsen af de seks ungdomsboliger understøttes de unge i at kunne blive boende i Qaanaaq, skriver Selvstyret.

Der er indgået en kontrakt med KJ Greenland A/S om opførelsen af boliger, som vil være klar til indflytning i foråret 2023.