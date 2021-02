Nyt bettingfirma vil satse grønlandsk

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 04. februar 2021 - 14:41

En ny spiludbyder med grønlandske rødder er nu ude, som i den nærmeste fremtid vil gøre det muligt at satse penge på GM-kampe i fodbold og andre sportsgrene.

Det nye bettingfirma på internettet, spil.gl, blev lanceret i starten af december, og har nu 583 brugere i skrivende stund.

- Men man kan spille på andre internationale kampe på vores hjemmeside, og det gælder også andre sportsgrene. Der er også casino og andre onlinespil. Den helt store forskel fra andre bettingfirmaer er, at det er vores eget site, nemlig et grønlandsk site. Og meget snart vil det også være grønlandsk, fortæller marketingansvarlig og partner i spil.gl, Martin Nordlund, til Sermitsiaq.AG.

Grønlandsk forankret site

Firmaet skal betale selskabsskat her i Grønland, mens spillicencen er fra Danmark, og bliver franchised her i Grønland.

- Det har været en spændende rejse at lancere det her. For os er det vigtigste, at det bliver et grønlandsk forankret site, hvor det bliver muligt at spille på grønlandske kampe. Men selvfølgelig vil vi passe på vores brugere. Hvis vi kan se, at én af vores brugere har negativt mønster, eller har vaner, der ikke er så gode, vil vi gå ind i deres profiler og vil i dialog med dem, om de har brug for hjælp omkring deres ludomani, fortæller Martin Nordlund.

Sportsevents

Bettingfirmaet håber på, at de kan lave events i fremtiden.

- Det er for eksempel at arrangere sportsbegivenheder, så vi derfra kan give tilbage til befolkningen. Og vi vil gerne sponsorere sportshold og give dem økonomi, så de kan få bedre muligheder, siger han.

Han oplyser, at én pokerspiller har vundet en halv million kroner i spil.gl.

- Det var selvfølgelig lidt en hård start for os, men vi blev meget glad for pokerspillerens vegne, lyder det fra Martin Nordlund.