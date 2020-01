Nyt Airbus-fly købt til langt under prisen

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 20. januar 2020 - 08:05

Selskabet vil ikke oplyse den nøjagtige købspris, men oplyser, at flyet er købt for et trecifret millionbeløb i danske kroner. Med en listepris på 1,75 milliarder danske kroner nærmer prisen sig det halve, skriver flymagasinet check-in.dk.

Administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen oplyser, at det netop var prisen, der i sidste ende gjorde udslaget, hvor Boeings 787-8 Dreamliner blev fravalgt.

- Dreamlineren har været en værdig konkurrent og er et fantastisk fly. I en direkte sammenligning ser de to fly meget ens ud, men det var afgørende, at vi kender A330 i forvejen, og dermed undgår vi at skulle omskole piloter, uddanne mekanikere til en ny flytype, og endelig kan vi bruge mange af de reservedele, som vi har i forvejen, forklarer Jacob Nitter Sørensen til check-in.dk.

Kun 14 bestillinger

Den særlige Airbus-variant hører ikke hjemme blandt de foretrukne Airbus-fly. Hidtil er der kun bestilt 14 stykker, hvorimod der ligger 323 bestillinger på storebroderen A330-900neo, skriver flymagasinet.

Jacob Nitter Sørensen er ikke bekymret for, at salgsværdien af flyet, når den en gang skal sælges, vil være et problem.

- Det er da et emne, som vi allerede har diskuteret i bestyrelsen. Jeg er ikke bekymret for gensalgsværdien, for vi får flyet på et gunstigt tidspunkt i forhold til de udskiftningsbølger, der vil være i markedet set i relation til flyets levetid, understreger Jacob Nitter Sørensen.

Det nye fly bliver leveret i slutningen af næste år.