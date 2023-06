Nyoprettet KNAPK-selskab var med i opløbet om omstridte torske-kvoter

Thomas Munk Veirum Torsdag, 15. juni 2023 - 11:54

KNAPK er ikke udelukkende en sammenslutning af fiskere og fangere men nu også indehaver af et fiskeriselskab ved navn Sermiligaaq Fish ApS.

Det fremgår af oplysninger på virksomhedsregistret CVR, at Sermiligaaq Fish er 100 procent ejet af Ejendomsanpartsselskabet af 1. december 1981, hvilket igen er ejet af KNAPK.

Sermiligaaq Fish blev stiftet 1. maj kort før deadline på Naalakkersuisuts udbud af 5.515 tons havgående torsk og 406 tons rødfisk i Østgrønland. Udbuddet løb til 4. maj.

Kvoten gik til Royal Greenland, men ifølge Naalakkersuisut var Sermiligaaq Fish blandt de øvrige syv selskaber, der havde budt på kvoten.

Deler direktør og formand

Direktør i KNAPK Vittus Qujaukitsoq er også direktør i Sermiligaaq Fish ligesom KNAPK-formand Nikkulaat Jeremiassen også er formand for bestyrelsen i den nystiftede selskab.

Disse selskaber bød på omstridt torskekvote Naalakkersuisut oplyser at have modtaget bud fra følgende selskaber: Qaleralik A/S, Sigguk A/S, Polar Seafood Greenland A/S, Royal Greenland A/S, Malik Seafood/Arsuk Food ApS, Norsaq A/S, Tuukkaq Trawl A/S og Sermiligaaq Fish ApS.

Sermiligaaq Fish blev dog sammen med et andet selskab slet ikke taget med i betragtning til at få kvoten, oplyser Departementet for Fiskeri og Fangst til Sermitsiaq.AG:

- Det blev vurderet med bistand fra den juridiske afdeling at Sermiligaaq Fish ApS og Malik Seafood/Arsuk Food ApS ikke levede op til kravet i §6 i Fiskeriloven vedrørende ejerskab af et grønlandsk indregistreret fartøj.

Ejede ikke grønlandske indregistreret fartøj

- Årsagen var, at selskaberne ikke ejede et grønlandske indregistreret fartøj og ej heller havde vedlagt en betinget bindende købskontrakt på et fartøj, som man har præcedens for at acceptere som en opfyldelse af §6 i Fiskeriloven. Derfor blev disse to selskaber ikke taget i betragtning, oplyser departementet i et skriftligt svar.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra KNAPK til det nye selskab, samt om organisationen kan ende i en interessekonflikt med sine egne medlemmer i forhold til at byde på kvoter.

Derfor fik Royal Greenland kvoten

I forhold til udbuddet af de 5.515 tons torsk oplyser Departement Fiskeri og Fangst følgende begrundelse for at netop Royal Greenland fik kvoten:

- De resterende 6 ansøgninger er blevet vurderet efter, i hvor høj grad de opfyldte udbudsmaterialet, planer for indhandling, produktion og forarbejdning samt kvotegrundlag og kapacitet. Disse faktorer er blevet vurderet i et pointsystem fra 0-2, hvor 0=ikke opfyldt, 1= tilfredsstillende og 2 = meget tilfredsstillende. Royal Greenland A/Ss ansøgning udløste den højeste pointscore og Royal Greenland A/S blev derfor tildelt kvoten.