Nye vejledere: Britisk metode kan afhjælpe stress og angst hos børn

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 30. januar 2022 - 10:36

Hvad er barnets medfødte sundhed? Det har Christina Hardenberg og Linda Madsen fået indblik i. De er nemlig blevet iheart facilitatorer med det formål at få børn og unge til at opdage deres medfødte mentale sundhed, robusthed og fulde potentiale til udvikling og sund forandring i dem selv.

- Vi underviser børnene i forskellige emner. Et eksempel er overtænkning. Her går man ind i emnet, og undervise i, hvordan overtænkning bliver skabt, og i denne session forstår børnene hurtigt, hvordan man kan give slip på tanker, der ikke er hjælpsomme for dem, forklarer Christina Hardenberg overfor Sermitsiaq.AG.

Undervisningen er forebyggende. Den kan derfor tilbydes til alle relevante i systemet, såsom folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, sportsforeninger og sågar forældre til børn. En undersøgelse i England viser, at fraværstal falder med 59 procent, når børn har fået undervisning i bedre trivsel med iheart.

Mental sundheds undervisning er vigtig

Christina Hardenberg og Linda Madsen fik certifikat til at kunne undervise børn og unge den 16. januar. De mener, at børn og unge kan få gavn af undervisningen, og at den måske kan få en indflydelse på deres fremtid.

- Vi mener, at der mangler undervisning om vores mentale sundhed til vores børn og unge. Hvis vi kan give dem redskaber til at forstå sig selv bedre psykologisk, så vil børnene også kunne navigere sundere i livet som voksen, siger Christina Hardenberg.

Børn forbedrer deres selvtillid

Iheart principper er en ny undervisningsmodel, som bliver brugt i England. Der er på nuværende tidspunkt i alt 600 vejledere over hele verden, mens der er fire i Danmark og nu to i Grønland. En undersøgelse fra iheart viser, at 98 procent af børn føler en positiv udvikling både personligt og fagligt efter en undervisning om deres medfødte sundhed og robusthed.

- Undersøgelserne viser, at børn begynder at tænke lysere og mere klart, når de har været igennem sådan en undervisning. Børnene bliver mere sociale og får en større forståelse for hvordan de kan klare sig igennem udfordringer i livet, og bliver bedre til at kunne være i alle følelser, både det i gode og det mindre gode følelser, siger Christina Hardenberg.

Undervisningen i børns medfødte sundhed og robusthed blandt børn og unge har været en succes i England i såvel som andre lande. Christina og Linda håber at de kan bidrage positivt til forebyggelsesarbejdet i Grønland.

- Større forståelse af hvordan vores sind i virkeligheden arbejder, giver ro hos børnene. Dette kan være med til at reducere stress, angst, nervøsitet og ikke mindst ensomhed i deres liv. Vi er de to første iheart facilitatorer, der kan undervise børn og facilitere dem til bedre trivsel i hverdagen, og det er vi rigtig stolte af. Vi håber, at alle, der har med børn og unge at gøre, vil udnytte vores viden, afslutter Christina Hardenberg.