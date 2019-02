Nye tiltag skal sikre flere unge et arbejde

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 14. februar 2019 - 11:42

Tre personer er ansat i et team, der skal igangsætte initiativer rettet mod den aldersgruppe, hvor der er flest arbejdssøgende: de 20- til 24-årige.

Det oplyser Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked Erik Jensen i en pressemeddelelse, hvor det også bliver oplyst, at Naalakkersuisut helt konkret vil fjerne en aldersbarriere, så de unge kan komme på en kompetencegivende uddannelse.

Dispensation unødvendig

I dag skal man være fyldt 25 år for at kunne søge ind på et kursus. Er man yngre kræver det en dispensation.

- Naalakkersuisut glæder sig over, at ledigheden nu er målt som den laveste nogensinde. Men desværre viser tallene også, at der er mange unge, der er registreret ledige. Derfor har vi fra Naalakkersuisut fokus på effektivt at bane vejen for de unge, og vi arbejder på at kravene for at kunne tilgå kompetenceudviklingskurser inden for fx håndværksfagene bliver opdateret, oplyser Naalakkersuisoq Erik Jensen i en pressemeddelelse.

I 2016 talte den ufaglærte del af arbejdsstyrken 14.367 personer.

For få kursister

Det er efter en møderække med Råstofskolen, Bygge- og Anlægsskolen og Majoriaq, at Erik Jensen fik forelagt problemet med den utidssvarende aldersgrænse på 25 år. I forvejen har brancheskolerne svært ved at få kurserne fyldt op med kursister, oplyses det.