Nye tider - nye telefoner

Merete Lindstrøm Torsdag, 27. januar 2022 - 14:33

I løbet af 2022 kan vi vinke farvel til de sidste fastnettelefoner her i landet. Tusass har besluttet at lukke ned for hele det netværk af fastnetstelefoner, som har eksisteret siden 1929.

I gamle dage talte man minutterne, når man ringede op fra sin telefon, fordi prisen afhang af antal minutter forbrugt pr måned.

Derfor kaldes fastnetteknologien og fastnettelefonien af mange for ”Minutmaskinen”.

I 2022 er tiden løbet fra fastnetteknologien og ”Minutmaskinen”. Det betyder, at der ikke længere globalt produceres reservedele til teknologien, som derfor ikke kan vedligeholdes, og alle lande må nu udfase deres fastnet.

1200 fastnetskunder tilbage

Det sker også i Grønland, hvor Tusass i stedet tilbyder nye løsninger til både erhvervs- og privatkunder, der kan erstatte den nuværende fastnetstelefoni som kun få kunder fortsat bruger.

Tusass har i alt 1.198 fastnetskunder og mere end 59.000 mobilabonementer.

5.704 kunder har de seneste år skiftet den gamle telefon ud med en mobil af slagsen.

- I Tusass vil vi arbejde på at erstatte minutmaskinen med fri tale for alle i vores mobilprodukter og samtidig tilbyde bedre løsninger for kunderne, siger administrerende direktør hos Tusass Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.AG.

Nye tider for kunder og medarbejdere

Direktøren erkender at nye tider kræver tilpasning, og forsikrer at der arbejdes på at gøre det så smertefrit som muligt for kunder og medarbejdere.

- Kunderne har været meget glade for fastnettelefoner gennem mange år og flere generationer. Vi skal alle vænne os til ny teknologi, og det er selvfølgelig en proces både for vores kollegaer i Tusass, der har arbejdet med fastnetteknologien i mange og for vores kunder, hvoraf vi nu ringer rundt for at tilbyde de sidste fastnet kunder nye løsninger.