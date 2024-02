Nye takster: Det er blevet dyrere at flyve

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 08. februar 2024 - 07:43

For andet år i træk har lufthavnsselskabet Mitterfaqerfiit hævet diverse takster, når det gælder anvendelsen af landets lufthavne, og det udløser en højere billetpris for de flyrejsende.

Ved indgangen til 2023 blev afgifterne hævet over en bred kam med 2,2 procent og i år er taksterne blevet hævet med mindst 2,5 procent, der svarer til pristallet. Dermed er det ikke kun dagligvarerne, der er blevet dyrere her i landet, men også flybilletterne.

Stigning på 2,8 procent

For en rejsende, der vil flyve fra Kangerlussuaq til København, betyder den grønlandske takststigning, at man skal af med 14 kroner ekstra, idet flypassager- og security-taksten samlet set er steget fra 500 kroner (henholdsvis 289 kr. og 211 kr., red.) til 514 kroner (297 kr. / 217 kr.), hvilket er en prisstigning på 2,8 procent.

For en borger i Nuuk, der skal et smut til København og retur, løber den samlede pris for afgifter og gebyrer op i 1.809 kroner. Afgifterne og gebyrerne er opgjort således, fremgår det af Air Greenlands hjemmeside:

Brændstoftillæg: 400 kr

Trafikstyrelsen sikkerhedsauditgebyr: 5 kr.

Sikkerhedskontrol: 291 kr.

Passagerservicegebyr: 891 kr.

Passagerservicegebyr: 222 kr.

I alt: 1.809 kr.

Der er stor forskel på, hvad lufthavnsselskabet tager i security-gebyr, om man flyver indenrigs eller udenrigs. Security-gebyret er for indenrigsflyvende hævet fra 36 til 37 kroner, men rejsende ud af landet, der skal igennem en skærpet sikkerhedskontrol, skal i dag af med 217 kroner i modsætning til i 2023, hvor gebyret var seks kroner lavere.

Andre afgifter

Passager- og security-afgifterne bonner ud på billetprisen og er synlig for kunderne, når man bestiller en flybillet. Lufthavnsselskabets takstblad indeholder en lang række øvrige afgifter, såsom start-, opholds- og åbningstakster, der ligeledes er hævet med pristallet, og disse ekstraomkostninger skal flyselskaberne betale og eventuelt vælge at få hjem via højere billetpriser.