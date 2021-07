Nye studier: Store farer ved Delta-variant

Ritzaus / DPA Lørdag, 24. juli 2021 - 10:42

Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at to nye studier understreger, at der er store farer knyttet til Delta-varianten af coronavirusset.

Listen over lande, hvor Deltavarianten er blevet sporet, er blevet udvidet med 13 over en uge. Og den er nu fundet i mindst 124 nationer, oplyser WHO's hovedkvarter i Genève.

De to studier er endnu ikke er offentliggjort og vurderet af uafhængige forskere. Det første er fra Kina og gælder undersøgelser af personer, som har været i karantæne efter at have været i kontakt med smittede, som var syge med Delta-varianten.

PCR-prøver, der tages via en podning i halsen, var positive efter gennemsnitligt fire dage, hvor det normalt er seks dage med tidligere virusvarianter.

Større mængde virus

Mængden af virus i deres blod var også 1200 gange højere end med tidligere virusvarianter.

- Denne undersøgelse tyder på, at Delta-varianten er i stand til at replicere sig hurtigere, og at den smitter mere i de tidlige stadier af en infektion, skriver WHO.

Den anden undersøgelse, som er fra Canada, viser, at personer, som har covid-19 fra Delta-varianten, også er i større fare for at blive mere syge, end det ses ved de tidligere varianter.

Risikoen for en indlæggelse øges med omkring 120 procent. Og risikoen for at blive indlagt på intensiv øges med omkring 287 procent. Risikoen for død er omkring 137 procent højere.

I ugen, der sluttede den 18. juli, steg antallet af nye coronatilfælde på verdensplan med 12 procent til omkring 3,4 million. Det land, hvor der blev registreret flest nye tilfælde, var Indonesien.