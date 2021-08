Nye retningslinjer på vej i DK: Meget syge kan få tredje stik

Ritzaus Bureau Fredag, 20. august 2021 - 17:00

Sundhedsstyrelsen forventer i næste uge at komme med retningslinjer, der anbefaler et tredje stik til folk med et meget svækket immunforsvar.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en mail til Ritzau.

Sundhedsstyrelsen er i øjeblikket ved at vurdere, om det er nødvendigt med et tredje stik.

Styrelsen understreger, at der er begrænset viden på området, men at en mindre gruppe borgere kan være de første i køen.

- Det tyder dog på, at visse personer med betydelig immunsvækkelse har behov for et tredje stik for at forebygge alvorlige sygdomsforløb i tilfælde af, at de smittes med covid-19, selv om de er færdigvaccinerede.

Retningslinjer på vej

- Allerede i den kommende uge forventer Sundhedsstyrelsen at komme med en retningslinje om revaccination af personer med immunsvækkelse, skriver Sundhedsstyrelsen.

Det vil for eksempel være patienter i kemobehandling, organtransplanterede eller personer med alvorlige immunsygdomme, som i første omgang forventes at få tilbudt et tredje stik.

Det fortæller Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, til Jyllands-Posten. Den præcise tidsplan er endnu ikke på plads.

Kan udvides til flere borgere

Sundhedsstyrelsen oplyser desuden, at man er klar til at vaccinere yderligere dele af befolkningen, hvis det viser sig, at det giver mening sundhedsfagligt.

Det kan for eksempel være beboere på plejehjem.

I en række lande er der allerede taget en beslutning om at tilbyde nogle borgere et tredje stik. Det bliver også kaldt et "booster shot".

I USA vil man også tilbyde borgere med et svækket immunforsvar et tredje stik. Det samme er på tegnebrættet i Tyskland.

I Israel har personer over 60 år fået tilbudt at få stik nummer tre.