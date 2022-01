Nye retningslinjer for nære kontakter på plads

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 07. januar 2022 - 16:00

Hvis du er blevet smittet med Covid-19, skal du selv opspore dine nære kontakter.

Det oplyser Landslægeembedet i en pressemeddelelse, på baggrund af den seneste udvikling med Omikron-varianten og udbredt smitte med Covid-19 i samfundet. Siden onsdag er der blevet konstateret 591 nye smittede herhjemme.

Nærkontakter skal kontaktes

Når man testes positiv for Covid-19, har man selv ansvar for at kontakte sine nære kontakter og informere dem, hvilket også blev nævnt af fomanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede (IA) tidligere på ugen.

Du er nær kontakt, når du:

har haft kontakt til den smittede inden for smitteperioden og

samtidig opfylder minimum ét af følgende kriterier:

Bor sammen med en person, der har fået påvist Covid-19

Kæreste til en person, der har fået påvist Covid-19 (som man ikke bor sammen med)

Værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole og lignende til en person, der har fået påvist Covid-19

Overnattende gæster/legekammerater

Karantæne

Er man kontakt til en smittet, og hverken har fået 3. stik/boostervaccination eller er tidligere smittet, anbefales det, at man går i karantæne straks. Man skal blive PCR-testet. Hvornår du skal testes afhænger af, hvornår du senest har haft kontakt til den smittede.



- Hvis du ikke kan holde afstand til/isolere dig fra den smittede person (f.eks. forælder til smittet barn), anbefales du at gå i isolation, oplyses det.

Ingen isolation, hvis...

Hvis du er nær kontakt til en smittet og har fået din boostervaccination/dit 3. stik:

Behøver du ikke at gå i karantæne

Dog anbefales du at gå i isolation, hvis du løbende er udsat for smitte, fordi den smittede (f.eks. et smittet barn) ikke kan isoleres eller holde afstand. Herudover anbefales du at blive PCR-testet hurtigst muligt og igen 48 timer efter den smittede person ikke længere har symptomer. Hvis den smittede ikke har symptomer anbefales, ud over PCR-testen hurtigst muligt, en PCR-test 7 dage efter, den positive test blev taget. Isolationen kan ophæves efter svar på den sidste test.

Anbefales du at få taget en PCR-test på 4.- og 7.- dagen efter din sidste kontakt til den smittede person

Øvrige kontakter

Dem, der med de tidligere retningslinjer blev betragtet som nære kontakter, bliver nu betragtet som ’øvrige kontakter’. Øvrige kontakter er de personer, som den smittede person med Covid-19 har været tæt på uden for hjemmet i smitteperioden.

Det vil ofte være personer fra ens omgangskreds eller personer, man dagligt eller regelmæssigt omgås. Ved smitte i skoler og institutioner med videre vil der oftest være tale om øvrige kontakter.



Hvis du er øvrig kontakt, anbefales du:

At få en PCR-test på 4. dagen efter din sidste kontakt med den smittede, medmindre du selv har været smittet inden for de seneste 12 uger.

Ikke at gå i karantæne, uanset om du er vaccineret eller ej – medmindre du udvikler symptomer på Covid-19

Raskmelding

Hvis du bliver smittet med Covid-19, kan du nu afbryde isolationen og raskmelde dig selv på baggrund af Landslægeembedets officielle kriterier for raskmelding.

Har man haft symptomer, kan man ophæve isolationen 48 timer efter symptomophør. Eller:

- 10 dage efter symptomstart, hvis du har haft to feberfrie dage (uden temperatursænkende medicin) og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste, tab af smags- og lugtesans, hovedpine eller træthed, fremgår det.

Hvis man har været smittet, men ikke har haft symptomer er retningslinjerne således, at man kan ophøre isolationen syv dage efter testen blev taget.

- Du kan afbryde isolationen og raskmelde dig, på baggrund af ovenstående kriterier. Sundhedsvæsenet kontakter dig ikke for at raskmelde dig, medmindre du har haft et alvorlig forløb med Covid-19 eller har nedsat immunforsvar som følge af sygdom eller medicin, lyder det.

Landslægeembedets nye retningslinjer i forhold til nære kontakter kan læses her