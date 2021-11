Nye restriktioner for Nuuk og Upernavik

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 20. november 2021 - 18:54

For at begrænse coronasmitten i Nuuk og Upernavik samt for at sikre dagligdagen i byerne fortsat hænger sammen, har Naalakkersuisut i samarbejde med partiformændene udarbejdet et nyt sæt restriktioner i de to byer. Endvidere gælder de nye restriktioner for Upernaviks ni bygder.

Forsamlingsloftet på max 20 mennesker i Nuuk ophører.

De nye restriktioner træder i kraft søndag d. 21. november klokken 8.00.

Der skal til gengæld i både Nuuk og Upernavik samt bygderne fremvises dokumentation for vaccination for at kunne opholde sig på de fleste offentlige steder, oplyser Naalakkersuisut. Dermed kan børn i alderen 2-12 år og voksne, der ikke er vaccineret ikke have adgang til forskellige offentlige steder.

Det gælder:

Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og deres tilhørende udearealer.

Kulturinstitutioner som biblioteker, kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.

Medborgerhuse og forsamlingshuse.

Indendørs og udendørs idrætsfaciliteter som idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre samt fodboldbaner.

Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.

Butikker det ikke sælger dagligvarer.

- For at undgå at smitten breder sig fra skolebørn til resten af samfundet gælder dette forbud for alle uvaccinerede personer over 2 år. Det vil sige, at børn mellem 2 og 12 år ikke har adgang, medmindre de har været smittet med Covid-19 og har en positiv PCR-test der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel, lyder det.

- Man skal være fuldt vaccineret for at komme ind på disse steder, eller være omfattet af de særlige undtagelsesbestemmelser. Det er ikke nok at have en negativ test.

De nye restriktioner er foreløbigt gældende frem til og med den 5. december 2021.

Blandt dem der er undtaget fra kravet om at være færdigvaccineret er, ansatte som skal udføre deres arbejde i det pågældende lokale. De skal dog være i besiddelse af en negativ Corona-test der er maksimalt 48 timer gammel.

Der er visse steder, som alle, også personer der ikke er vaccineret, kan komme ind ifølge den nye bekendtgørelse.

Disse er:

Dagligvarebutikker

Posthuse.

Lufthavne.

Ekspeditionslokaler hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder.

Venteområder i forbindelse med offentlig transport.

Der skal endvidere bæres mundbind i offentlige steder.

Kun fuldt vaccinerede kan rejse ud

Med den nye bekendtgørelse begrænses der for udrejse fra Nuuk og Upernavik for ikke vaccinerede. For at rejse fra Nuuk eller Upernavik til et andet sted i Grønland skal man som udgangspunkt være fuldt vaccineret. Det er ikke længere nok med en negativ PCR-test, lyder det.

Der er dog en gruppe personer, der er undtaget for at fremvise dokumentation for fuld vaccine, men stadig skal fremvise en negativ PCR-test der er maksimalt 48 timer gammel.

De gælder:

Ansatte på transportmidlet

Børn mellem 2 og 11 år.

Personer som udrejser for at ankomme til deres bopæl.

Personer pålagt borgerligt ombud som nødvendiggør udrejse.

Personer der af Landslægeembedet anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid-19.

Personer som udrejser fra Nuuk for at forlade landet, hvor dette sker uden unødigt ophold inden for landets grænser.

Børn under to år er undtaget fra kravet om negativ PCR-test ved udrejse fra Nuuk, oplyses det. Det er ejeren af transportmidlet, der skal sikre, at alle passagerer følger restriktionerne.

Det oplyses, at tidligere smittede, der kan fremvise et bevis på, at de har været smittet anses for at være fuldvaccinerede. Den tidligere smittede skal dog kunne bevise, at vedkommende har været smittet indenfor 12 uger.

Med de nye regler ophæves de særlige restriktioner for Sisimiut, da Covid-19 situationen i byen er under kontrol.

Bekendtgørelsen gælder ikke for: