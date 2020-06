Nye regler for private og offentlige arrangementer

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 24. juni 2020 - 14:55

Naalakkersuisut har foretaget tilpasninger i bekendtgørelsen vedrørende midlertidige restriktioner ved forsamlinger, oplyser man i en pressemeddelelse onsdag.

Vedrørende offentlige arrangementer:

Det er nu muligt at afholde offentlige arrangementer inden for gældende kommunegrænser med visse begrænsninger. Det er arrangørens ansvar at sikre, at der ikke sker deltagelse fra personer fra andre kommuner, eller at der opfordres hertil.



Vedrørende private arrangementer:

Til private arrangementer må personer fra andre kommuner deltage, når det eksempelvis gælder barnedåb, fødselsdage, dimissionsfest, bryllupper, begravelser m.v.



Antalsbegrænsningerne gælder stadig:

Således må der maksimalt være 100 personer til et indendørs arrangement, og reglerne om belægning i selve lokalet på maksimalt 50 % af det tilladte skal også overholdes.

Til udendørs arrangementer må der maksimalt være 250 personer.



Hensigten med tilpasningerne er, at imødekomme ønsket om tilladelse til afholdelse af arrangementer samtidig med ønsket om at minimere risikoen for smittespredning, oplyses det.

