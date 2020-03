Nye prøver viser ingen nye smittede

redaktionen Lørdag, 21. marts 2020 - 13:11

Igen i dag, lørdag, er der gode nyheder med hensyn til test af coronavirus i Grønland.

De seneste prøver viser, at der stadig kun er registreret to smittede i landet.

Landslægeembedet har nemlig modtaget 42 nye test, hovedsageligt fra Nuuk, og alle test var negative. Der er nu foretaget i alt 83 test i landet, oplyste landslæge Henrik L. Hansen på pressemødet.

- Den rigtig gode nyhed er, at vi nu er meget sikker på, at vi ikke har udbredt smittespredning i selve Nuuk. Vil der havde været det, så ville vi have opdaget det. Vi mangler at få svar på yderligere 86 prøver, og de kommer i de nærmeste dage, meddelte landslægen.

Henrik L. Hansen fremhævede, at inddæmningen virker i øjeblikket.

- Vi fortsætter hårdt med vores inddæmningsstrategi. Vi kan undgå katastrofale indvirkninger, som vi har set nogen steder i andre dele af verdenen.

Landslægen pointerede, at tre situationer er særligt vigtigt at være opmærksom på.

Dem, der er kommet hjem fra Danmark eller udlandet, skal blive hjemme i 14 dage. De skal holde sig væk fra andre også familiemedlemmer.

De personer, som kan have været udsat for smitte, hvis de eventuelt har siddet i nærheden af en smittemistænkt i flyveren til Grønland, skal holde sig hjemme og ikke omgåes andre.

De personer som er blevet testet, men endnu ikke fået svar, skal også isolere sig hjemme og ikke komme i kontakt med andre.

For alle tre persongrupper gælder, at man skal henvende sig læge, hvis man pludselig får symptomer på at være smittet.