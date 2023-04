Nye luksuriøse turisthytter ved Ilulissat på vej

Anders Rytoft Søndag, 16. april 2023 - 13:00

World of Greenland, der er ejet af Grønlands Selvstyre, ønsker at opføre en eksklusiv turist-lodge ved Ataa, lyder det i et projektforslag, som netop er blevet sendt i offentlig høring.

Det oplyser Avannaata Kommunia på deres hjemmeside.

Her fremgår det, at anlægget med nye og ældre hytter skal udvikles til et high end-tilbud for op til 40 gæster i 20 gæstehuse med separat toilet. Det lyder videre, at der skal etableres spabad, en bygning til restaurant, reception og fælles terrasser med gangbroer mellem alle bygninger samt lager, personalehus og flydende langgangsbro.

Ataa Lodge skal ifølge projektbeskrivelsen bidrage til at lette turisttrykket i Ilulissat by og skabe et øget aktivitetstilbud i området omkring Ilulissat.

SUP og kajak

World of Greenland mener, at den øgede aktivitet vil bidrage yderligere til tur- og overnatningstilbud, som udbydes af private aktører i området.

- Aktiviteterne i Ataa vil bestå af vandretursime, isfjordssejlads, kajak- og SUP-aktiviterer. Ataa Lodge vil gøre det muligt at rotere gæster mellem Ilulissat, Ataa og Eqi, skriver WOG.

Det vil give flere overnatninger i området og et øget oplevelsestilbud uden at skabe masseturisme på et enkelt sted, er vurderingen.

Projektet skal samarbejde om aktiviteter ved Eqi Glaciser, herunder 'Eqi Lodge' med samme ejer.

