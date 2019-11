Nye legepladser i tre sydgrønlandske bygder

Rotary E-Club One of Denmark

Redaktionen Søndag, 10. november 2019 - 10:08

Børn i bygderne Aappilattoq, Narsaq Kujalleq og Eqalugaarsuit i Kommune Kujalleq kan glæde sig over helt nye legepladser, som blev sat op her til sommer.

Projektet for etablering af de tre legepladser har kostet 171.000 kroner, hvor Rotary i Nuuk, Hørsholm, Humlebæk-Nivå, København og E-Cluc One of Denmark, samt Distrikt 1470 Grønlandsmidler og Rotary Danmarks Hjælpefond har sammen stået for finansiering af etableringen af legepladserne.

Legepladsmateriellet kommer fra firmaet Uno Koncept A/S i Køge, oplyser Rotary E-Club One of Denmark i en pressemeddelelse.

Arbejdsgruppens formand, civilingeniør, ph.d. Hans M. Janus fra Hørsholm Rotary Klub, står også bag fire rotarysponserede legepladser, som tidligere er etableret i Nordvestgrønland.

De tre nye legepladser er etableret i samarbejde med Kommune Kujalleq, som stillede grundarealer til rådighed og også står for vedligeholdelsen.