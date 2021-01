Nye læskure skal øge trygheden

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 10. januar 2021 - 10:05

De nuværende læskure ved busstoppesteder i Nuuk skaber problemer. De er plaget af hærværk, bliver overmalet, ruteplaner rives ned og der urineres op ad vægsektionerne.

Det er baggrunden for, at Forvaltningen for Anlæg og Miljø har indstillet til politikerne, at man indkøber seks nye skure i forskellige størrelser og varianter, som man kan teste i forhold til det arktiske klima.

- Skurene vil være belyst med LED-lamper for at fremme passagertrygheden og buschaufførens overbliksmuligheder, skriver forvaltningsdirektør Hans Henrik Winther Johannsen i sin indstilling, der blev godkendt på Erhverv & Økonomi-udvalgsmødet den 10. december.

Forvaltningen har været i tæt dialog med Nuup Buussii om problemerne med de nuværende læskure, og de to typer, som varierer i størrelse, anslås til at koste under én million kroner, når man indregner fragt, opsætning og indkøb.

Her ses den ene type af læskur, der skal testes i Nuuk Kommuneqarfik Sermersooq

De to typer hedder henholdsvis Moment og Træmiljø og er fremstillet i Norge.

Indkøbet er foretaget midt i december, og alt efter produktions- og fragttid vil læskurene blive opsat, når de ankommer til Nuuk.

- Læskurene placeres på lokationer med meget vind og sæsonafhængig snebelastning i forhold til at teste for klimabestandighed, oplyses det.

Som en sidegevinst bliver det også nævnt, at de nye skures udformning lettere rengøringen, hvilket er besværligt med de nuværende læskure.