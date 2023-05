Nye krav: RAL kan ikke komme i kontakt med mange af deres kunder

Anders Rytoft Onsdag, 10. maj 2023 - 16:45

Selvom det er mere end 50 år siden, e-mailen blev opfundet og alle efterhånden har en, så er det først nu, Royal Arctic Lines kunder skal oplyse den ved booking. Kunderne skal i øvrigt oplyse et mobil- eller telefonnummer, oplyser selskabet på deres hjemmeside.

Hidtil har Royal Arctic Line udelukkende krævet en adresse, men det er ikke optimalt.

- Vi har mange kunder, som vi ikke kan få kontakt til, da deres oplysninger er forældede. Det medfører, at flere breve sendes forgæves til forkerte adresser, skriver RAL.

Og tilføjer, at der ligeledes er lang responstid på brevene. Det ender altså med, at godset ligger længe, mens pakhuslejen og rykkere ligeledes sendes per brev.

Den lokale KNI-købmand

Til spørgsmålet om, hvorfor der først stilles krav om en mailadresse og et telefonnummer i 2023, svarer kundechef John Aage Nielsen:

- Jeg tror, det har været et spørgsmål om, man har prøvet at respektere, at teknologien har været længe undervejs. Vi repræsenterer hele Grønland og ved, at det ikke er alle, som har en e-mail.

Hvorfor stiller I så krav om det nu?

- For det første vil vi gerne skære ned på papirforbruget, men der ligger også noget økonomi i det. Vi sender en del dokumenter ud til kunderne, herunder en bookingbekræftelse, faktura, fragtbrev og eventuelt rykkere samt leje. Det er fem forsendelser og kan blive en lang proces, hvis kunderne ikke opmærksom på dem.

I forhold til de kunder, som ikke har en mailadresse eller et telefonnummer, oplyser kundechefen, at deres samarbejdspartner KNI har godt fat i de mindre byer og bygder og kan informere den enkelte kunde om, at de har fået et fragtbrev.

- Der bruger man den lokale KNI-købmand som mail, siger han.