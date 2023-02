Nye kort over Grønland gjort tilgængelige

Redaktionen Mandag, 06. februar 2023 - 12:56

Efter en ny og omfattende kortlægning er hele den grønlandske natur og geografi nu ikke mere end et klik væk - uanset om man er borger, offentlig myndighed eller virksomhed.

Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Den nye kortlægning er et resultat af et mangeårigt projekt med moderne satellitfotos, som dækker hele Grønland

Kortlægningen skal være med til at skabe bedre rammer for bl.a. beredskabsarbejdet og erhvervsudviklingen, og naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen (IA) glæder sig over de nye kort:

- Med tanke på hvor meget vi færdes i naturen, både professionelt og rekreativt, er det en stor glæde, at de digitale kort nu er virkelighed.

Fire år undervejs

- De nye kort er godt nyt for både det eksisterende erhvervsliv og for kommende erhvervsprojekter, der alle baserer sig på vores naturressourcer. Og så er jeg sikker på, at kortene også vil blive brugt flittigt af befolkningen, siger naalakkersuisoq for finanser og ligestilling, Naaja H. Nathanielsen.

Projektet har været fire år undervejs og er gennemført i et samarbejde mellem Grønlands Selvstyre, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden)

- De nye kort viser ikke bare Grønland i al sin pragt - de er også et billede på et stærkt samarbejde i Rigsfællesskabet. Det er mere sikkert at færdes i den grønlandske natur med opdaterede kort, som nu stemmer overens med virkeligheden. Også erhvervslivet kan få gavn af kortlægningen, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Det nye kort- og datagrundlag består af tre webtjenester og data til download:

Satellitfoto Grønland. Fotos fra rummet gør det muligt at udforske den grønlandske natur og geografi. Åbent Land Grønland. Et topografisk kort, som vha. farver og signaturer gør det muligt at planlægge samt færdes sikkert i det åbne land. Forvaltning Grønland. Et baggrundskort, som skal udgøre et fælles digitalt grundlag, der kan bruges til myndighedsarbejde og borgerrettet kommunikation. Download af datasæt stilles til rådighed for alle.

De nye kort kan ses på dataforsyningen.dk, og senere bliver produkterne også tilgængelige fra den grønlandske portal NunaGIS.