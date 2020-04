Nye investeringer på Nuuk Værft

Redaktionen Søndag, 05. april 2020 - 15:38

Det går godt for Nuuk Værft. Selskabet bag værftet kunne i 2019 notere et overskud på cirka to millioner kroner og en omsætning på cirka 25 millioner kroner. Det fortæller værftets administrerende direktør, Knud Degn Karstensen.

Selskabet bag værftet forventer at fastholde omsætningen også i 2020, hvor der er planer om at investere godt en million kroner i nyt udstyr og maskiner.

– Det drejer sig blandt andet om nye drejebænke og stansemaskiner, så vi kan optimere driften, siger direktøren.

Nuuk Værft er et datterselskab af Karstensens Skibsværft i Skagen, hvor Knud Degn Karstensen også er administrerende direktør.

Værftet i Nordhavnen i Nuuk drives i dag udelukkende som reparationsværft.

– Det er for dyrt at producere nye stålskibe i Grønland. Alting skal jo transporteres til landet, så det kan ikke hænge sammen. Det er baggrunden for, at rederne vælger at bygge nyt i udlandet, for eksempel Danmark, forklarer direktøren.

– Vi råder over Grønlands største bedding, der kan tage skibe på op til 1800 tons. Vi har en stabil kundegruppe, der blandt andet består af Royal Greenland, Polar Seafood og Royal Arctic Line. Desuden en række mindre redere samt trawlerrederier fra Canada.

