Nye humørperler fra Noah 

redaktionen Søndag, 17. november 2019 - 09:42

Trænger du til et grin eller blot et indre smil, der sender mørket på langfart og åbner sindet for et tiltrængt lysindfald, skal du have fat i den dobbeltsprogede bog ”Qaa, uummaalli¡ Hey du”.

Bogens over 60 sider er forfattet af sportskommentatoren, journalisten, musikeren og humoristen Noah Mølgaard, der hver uge skriver humørfyldte klummer i avisen AG.

Bogen, som netop er kommet i forretningerne, er en efterfølger til sidste års bestseller ”Koor’ Hold da op, mand”.

- Det har været sjovt at lave efterfølgeren, fortæller Noah Mølgaard, der kendt for at benytte sig af fiffige ordspil.

- Jeg oversætter aldrig mine tekster fra grønlandsk til dansk eller omvendt. Essensen mister sin styrke, når man forsøger at oversætte. De humoristiske indfald er født på hvert sit sprog.

Noah Mølgaard mener selv at glæden ved at lege med ord stammer fra hans bedstefar Abel Reimer, der ikke var bleg for at lave sjov, og som havde svært ved at være alvorlig i lang tid ad gangen.

- Men min gamle vennekreds fra Ilulissat har også været med til at udforme min sans for humor. Vi taler nærmet i kodesprog, når vi er sammen, fortæller Noah Mølgaard.