Nye fritidstilbud skal komme hærværk til livs

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 16. juli 2020 - 10:46

I den seneste tid har hærværk skabt problemer i Nuuk, og selv om det kun er en gruppe unge under 15 år og i et antal på op til ti børn, så tager Kommuneqarfik Sermersooq nu helt særlige midler i brug, der skal aktivere de unge.

Fagchef Frederik Lundblad fra fritidsforvaltningen oplyser, at man har en del hasteprojekter på vej, der netop skal aktivere de børn og unge, der keder sig.

- Vi har med unge at gøre, som typisk først vågner sent på dagen og ikke er underlagt nogen særlige rammer og rutiner. Ja, de har svært ved at få tiden til at gå fra om eftermiddagen og ud til sent på aftenen eller natten, oplyser Frederik Lundblad.

Bestemmer selv tidspunkt

- Nu vil vi forsøge at skabe nogle aktiviteter, hvor det essentielle er, at de unge ikke er presset ind i et tilbud, der foregår i et særligt tidsrum. Derimod kan aktiviteterne dyrkes, når de selv har lyst, forklarer han.

Fagchefen kan liste en lang række initiativer op, som ikke blot henvender sig til dem, der keder sig.

Parkour er i de senere år blevet utrolig populært i andre lande, hvor det handler om at kravle og springe og udfordre sin krop bevægelsesmæssigt. Der er tale om en fysisk krævende disciplin, og kommunen har derfor hyret en instruktør, der skal hjælpe de unge på vej.

Ramper renoveres

Ramper til cykelcross, løbehjul og skateboards er i gang med at blive renoveret blandt andet ved Nuussuaq-skolen, og ramper skal sættes op andre steder.

Det har kunnet mærkes, at crossbanen, hvor man nu er gået i gang med at bygge en ny stor midtbyskole, er savnet.

- I den forbindelse har vi hjulpet en gruppe unge, som gerne ville bygge deres egne træramper, der skal sættes op i Qinngorput. Vi har betalt materialerne. Der er tale om et rigtig flot frivilligt initiativ af unge selv, understreger fagchefen.

Trampoliner rundt om i byen er særdeles populære, og der skal sættes flere op. Således er der trampoliner ved multihallen, aktivitetsparken ved siden af NSP og Ravnebakken.

- Vi får også en BMX-instruktør til Nuuk i slutningen af juli, hvor det blandt andet handler om fysisk træning. Det skal foregå ude ved skaterparken i Qinngorput, oplyser Frederik Lundblad.

Musik og bold

Der er musikprojektet Nipituusa, hvor børn kan udvikle deres musikalske evner, og så er der lagt op til tre ugers aktiviteter på tirsdage og fredage, hvor alle piger og drenge uanset alder kan møde op og under kyndig vejledning af en instruktør spille alle mulige aktiviteter og boldspil alt efter, hvor mange der møder op.

For de computer-interesserede er der også nyt på vej. Således har byrådet netop besluttet, at der skal etableres en e-sportscenter i en af fritidsklubberne, hvor man kan mødes og spille computerspil mod hinanden.