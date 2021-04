Her er det nye formandskab

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 23. april 2021 - 12:31

Med 20 stemmer ud af 29 bliver Hans Enoksen formand for Inatsisartut. De ni siumuter afstod fra at stemme, efter at de havde indstillet Kim Kielsen til posten.

Hans Enoksen er aldersformand i Inatsisartut og har siddet i Inatsisartut i 26 år i streg. Det er Múte B. Egede, IA, Jens-Frederik Nielsen, D, Aqqalu Jerimiassen, A og Jens Napaattooq, N, der indstiller Hans Enoksen.

- Jeg er sikker på at han vil varetage opgaven som formand for Inatsisartut i respekt for loven. Vi er også sikre på, at han vil arbejde for alle medlemmer i Inatsisartut, uanset om medlemmet er i koalitionen eller i oppositionen. Han kan løfte opgaven, siger Múte B. Egede blandt andet ved indstillingen.

- Tak for jeres tillid til, at I vælger mig som formand. Jeg vil arbejde med min erfaring i baggagen, og jeg vil arbejde for alle medlemmer. Jeg vil arbejde for sammenhold, da vores arbejde er vigtig for samfundet, siger Hans Enoksen til Inatsisartut efter afstemningen.

Formandskabet i Inatsisartut ser sådan ud:

Formand: Hans Enoksen, suppl. Jens Napaattooq

Næstformand: Kim Kielsen, suppl. Erik Jensen

2. næstformand: Kristian Jeremiassen, suppl. Mariane Paviasen

3. næstformand: Jess Svane, Vivian Motzfeldt

4. Aqqalu Jerimiassen, suppl. Sofia Geisler

Indstillingerne til Naalakkersuisut blev alle godkendt med stemmerne 20 for og ni der afstod fra at stemme.