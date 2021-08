Nye flyselskaber: Vejret er en del af oplevelsen

Redaktionen Mandag, 16. august 2021 - 14:33

Luftfart er verdens hurtigste transportmiddel, men planlægning af flyruter tager lang tid.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det forklarer vice senior vice president Lee Lipton fra det internationale luftfarts-konsulentfirma ASM. Firmaet er hyret af Kalaallit Airports (Kair) til at hjælpe med at skaffe nye flyselskaber og ruter til de kommende nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

– Helt generelt tager det i bedste fald mindst seks måneder og op til to år at få en ny flyrute på benene – og jo længere, der skal flyves, jo længere tid tager forberedelserne på grund af markedsføringen. Jeg har oplevet et enkelt tilfælde, hvor der gik ti år fra vi begyndte at tale med selskaberne, til flyruten var en realitet, siger Lee Lipton til Sermitsiaq fra ASM’s kontor i Vancouver i Canada, hvor han sammen med senior vice president Nigel Mayers fra hovedkontoret i Manchester arbejder på den grønlandske konsulentopgave.

Ingen kogebog

ASM har ikke en færdig kogebog til arbejdet, men vurderer fra opgave til opgave, hvordan konsulent-arbejdet skal gribes an.

– Da vi fik opgaven fra Kair, begyndte vi derfor med at tale med de forskellige parter, de såkaldte stakeholders, der er involveret i projektet, for eksempel Visit Greenland, Air Greenland, den grønlandske regering, luftfartsstyrelsen, hoteller og så videre – simpelthen for at få et overblik over mulighederne, fortæller Lee Lipton.

