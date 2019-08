Nye fly når lufthavne åbner

Redaktionen Fredag, 09. august 2019 - 08:47

Air Greenland har ambitiøse planer om både at afvikle sin gæld og udskifte fly i løbet af kun tre og et halvt år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Flyselskabet står med en gæld på 260 millioner kroner, da selskabet betalte for opkøbet af aktierne fra staten og SAS far sin egen kasse.

Derudover trænger både helikopterne og Norsaq til en udskiftning.

- Man kan opsummere det således, at i den for os perfekte verden, vil vi frem til slutningen af 2023, hvor de nye lufthavne åbner, have udskiftet S-61, udskiftet Bell 212 og vi vil have udskiftet Norsaq, og vi vil være færdige med at betale af på den gæld vi stiftede i forbindelse med aktiekøbet, siger Air Greenlands direktør, Jakob Nitter til avisen Sermitsiaq.

Det er da en meget hurtig gældsafviklingsplan samtidig med de store investeringer?

- Ja, det er rigtigt hurtigt. Det er en godt gennemarbejdet business case, men det er også en professionel virksomhed, der har grebet tingene an på en fornuftig måde, og det er vi godt tilfredse med, svarer næstformand i bestyrelsen, Bodil Marie Damgaard.

