Nye EU-sanktioner skal hindre Ruslands droneproduktion

Ritzau Mandag, 12. december 2022 - 16:59

EU's niende sanktionspakke vil bidrage til at begrænse Ruslands mulighed for at føre krig i Ukraine.

Det siger fungerende udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en pause under udenrigsministrenes møde i Bruxelles mandag. EU-landene forhandler fortsat om pakken, som man håber, vil falde på plads mandag eller tirsdag.

- Det er vigtigt at fortsætte presset på Putin. Derfor er der en substantiel niende sanktionspakke på bordet. Den indeholder blandt andet yderligere begrænsninger af Ruslands mulighed for at føre krig mod Ukraine.

- Vi vil ramme de dele af den russiske økonomi og produktion, der bidrager til krigen, siger Jeppe Kofod.

Hvis den nye sanktionspakke vedtages, ventes den blandt andet at ramme Ruslands droneindustri, begrænse investeringer i russisk mineindustri og indføre sanktioner mod flere russiske individer og juridiske enheder.

Dermed lægger EU op til at udvide sanktionslisten. Den omfatter i forvejen over 1300 personer og juridiske enheder, der har tilknytning til Rusland.

Særligt de mulige nye sanktioner mod den russiske droneindustri vil kunne få en direkte indflydelse på Ruslands evne til at angribe Ukraine. Det forventer Jeppe Kofod:

- Droner bliver brugt til de brutale overgreb på ukrainerne. Vi ser i disse uger en forfærdelig krigsførelse fra Ruslands side, hvor man rammer civile og civil infrastruktur. Det er energiforsyning. Det er vandforsyning og også elektricitet og varme. Det er en terrorisering af den ukrainske befolkning.

- Så alt, hvad vi kan gøre for at stoppe Rusland og ramme dem på deres evne til at føre krig mod Ukraine, det skal vi gøre, siger Jeppe Kofod.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, havde håbet, at udenrigsministrene allerede mandag morgen ville blive enige om sanktionspakken. Men det skete ikke. Derfor fortsætter forhandlingerne mandag.

Jeppe Kofod ønsker dog ikke at gå ind i, hvad der skiller EU-landene.

- Jeg vil ikke gå ind i indholdet. Men vi kan se, at der ligger en substantiel niende sanktionspakke på bordet. Og Danmark har hele vejen gået ind i det her med ønsket om at få vedtaget de stærkest mulige sanktioner mod Putin, siger Jeppe Kofod.

Hvis ikke udenrigsministrene kan blive enige på deres møde mandag, ventes sagen i første omgang at gå videre til EU-ambassadørerne, der mødes mandag aften, inden ministrene igen samles tirsdag for at forberede det kommende EU-topmøde.

/ritzau/