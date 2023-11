Nye business-partnere

Redaktionen Onsdag, 15. november 2023 - 10:45

De har svært ved at sidde stille, Arnakkuluk Kleist og Maliina Abelsen, når de fortæller om deres nye, fælles firma, Pikiala (»det, der sprudler frem«).

Det skriver avisen AG.

- En af vores forcer er, at vi kan rådgive vores kunder om grønlandske forhold indefra. Modsat de tilrejsende konsulenter og eksperter, som betragter Grønland udefra. Vi taler ikke om folk, men med folk, siger de.

- Men der er allerede en del grønlandske konsulenter?

- De gør hver især et værdifuldt stykke arbejde. Fuld respekt for det. Men vi mener, der er plads til et firma, som dykker længere ned i analyserne og har et overordnet mål om at bidrage til et bæredygtigt Grønland, kulturelt og socialt.

Maliina Abelsen og Arnakkuluk har holdt deres planer hemmelige. Men dér er blevet hvisket om, at det nok ikke var tilfældigt, at de sagde deres job op med næsten simultan fratrædelse; dels som direktør for Katuaq og som programchef for Unicef Grønland.

Professionelt lærte de hinanden at kende, da de i to et halvt år arbejdede sammen om at arrangere Grønlands hidtil største enkelt-event, Arctic Winter Games. De har haft ledende stillinger i store selskaber, og Maliina har været medlem af Naalakkersuisut og er i dag formand for Royal Greenland. De afviser dog at være en slags tvillinger.

- Vi er ikke en tro kopi af hinanden. Faktisk slet ikke. Vi er meget forskellige, men vi fik filet kanterne af, da vi arbejdede sammen om AWG i 2016, siger de.

